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حوادث

عصابة ترويج الاستروكس بالسلام تعترف: احنا تجار مخدرات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتاجرون فيها بالمواد المخدرة بل سبقتها 3 مرات ولم يعلموا أنه يتم تصويرهم.

البداية كانت عندما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة في أحد شوارع القاهرة.

تحديد وضبط المتهمين

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وبحوزتهم تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وسلاح ناري (فرد خرطوش) ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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