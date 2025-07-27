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حوادث

5 أغسطس.. محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري في مدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 5 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. 

وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أن عطية م.، 23 سنة، عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن “فرد خرطوش”.

كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات وهم 11 طلقة.

محاكمة عاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز بقصد الاتجار كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام وميزان حساس ومبلغ مالي قدره ألفين جنيه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائه بمنطقة مدينة نصر والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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