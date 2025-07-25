الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

احتجاجات في هولندا للمطالبة بإنهاء المجاعة في قطاع غزة

احتجاجات لدعم غزة،
احتجاجات لدعم غزة، فيتو

تجمع متظاهرون في محطات قطار عدة بهولندا، احتجاجًا على تواصل حرب "الابادة الجماعية"، التي تشنها إسرائيل على القطاع، ووجهوا دعوات لإنهاء المجاعة في غزة.

احتجاجات لرفض تواصل حرب "الإبادة الجماعية" علي غزة

وفي الوقت ذاته، شهدت العاصمتان الألمانية برلين، والنمساوية فيينا، تظاهرات دعما لقطاع غزة، ورفضا لحرب التجويع التي تفرضها إسرائيل على أهالي القطاع المحاصر.

حركات احتجاجية في مدن أوروبية دعما لغزة وتنديدا بالمجاعة 

واستخدمت الشرطة الألمانية القوة ضد متظاهرين مؤيدين لـ فلسطين تجمعوا بالقرب من نقطة "تشيك بوينت تشارلي" الشهيرة في وسط برلين للتنديد بالقصف الإسرائيلي على غزة وبالحصار المفروض، والذي تسبب في مجاعة واسعة النطاق في القطاع، مع تسجيل مزيد من الضحايا بسبب سوء التغذية يوميا.

وردّد المتظاهرون شعارات داعمة لفلسطين، وطالبوا بإنهاء أزمة الجوع في غزة.ورفعت لافتات كتب عليها: "إسرائيل تجوع غزة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"افتحوا البوابات".

وقد تدخل نحو 120 شرطيا خلال التظاهرة التي شارك فيها ما يقرب من 300 شخص. وشوهد عدد من الضباط وهم يلكمون ويركلون بعض المتظاهرين.

أما في النمسا، فقد نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية إسنادا لغزة وتنديدا بالتجويع والعدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الشرطة الألمانية القصف الاسرائيلي علي غزة المجاعة في قطاع غزة حرب الإبادة الجماعية غزة فلسطين قطاع غزة

مواد متعلقة

برنامج الغذاء العالمي: ثلث سكان غزة بدون وجبة طعام واحدة لعدة أيام

ترامب: انسحبنا من مفاوضات غزة وحان وقت القضاء على حماس

ترامب: حماس لا ترغب في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والبنزرتي في ختام معسكر تونس

أحمد عبد القادر يرفض عرضا أجنبيا جديدا لهذا السبب

مصدر بالزراعة يكشف حقيقة تسبب مبيد "الكلورفنبير" في إنهاء حياة أسرة المنيا

الحكم على أنوسة كوتة في قضية "ضحية النمر" بطنطا، غدا

الأرصاد تحذر من الموجة الحارة وتنصح بارتداء قبعة تحت أشعة الشمس

خدمات

المزيد

هل تتحقق المساواة في الالتحاق بالجامعات لحاملي الثانوية العامة والبكالوريا؟ القانون يجيب

باستثناء الرومي والشيدر، انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم الجمعة بالأسواق

تفاصيل حجز شقق أصحاب الأولوية لـ "سكن لكل المصريين 5"

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 6 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح وصيفًا وعمر مرموش ضمن القائمة.. أكثر اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الحمد يوم الجمعة في ساعة الإجابة

هل يتحقق ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم زيارة ضريح الحسين وعلاقتها بانفراجة كبيرة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads