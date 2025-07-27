الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

حماس: قيام الاحتلال بإنزال مساعدات جوا خطوة خادعة لتبييض صورته

إنزال المساعدات جوا
إنزال المساعدات جوا

قالت حركة  حماس: إن وصول الغذاء والدواء إلى غزة حق طبيعي وضرورة إنسانية لوقف الكارثة التي فرضها الاحتلال النازي.

حماس: إنزال الاحتلال مساعدات جوا خطوة خادعة لتبييض صورته

وأوضحت حماس أن إنزال الاحتلال مساعدات جوا خطوة خادعة لتبييض صورته والالتفاف على مطلب رفع الحصار ووقف سياسة التجويع.

وأضافت أن خطة الاحتلال للتحكم بالمساعدات عبر الإنزال الجوي والممرات تمثل إدارة للتجويع وتعرض حياة المدنيين للخطر.

وشددت على إنهاء جريمة التجويع لن يمر إلا بوقف العدوان وكسر الحصار وفتح المعابر البرية لتدفق المساعدات بإشراف أممي.

وترى حماس أن تحكم الاحتلال بالمساعدات أدى لاستشهاد أكثر من ألف وجرح نحو ستة آلاف في جريمة حرب موصوفة.

كما أكد أهمية استمرار الضغوط الدولية والشعبية لكسر الحصار ووقف الإبادة، ونحذر من الانخداع بدعاية الاحتلال.

نشرت فضائية “إكسترا نيوز” بثا مباشرا للحظة دخول شاحنات المساعدات المصرية إلى قطاع غزة.

وكان مصدر مصري قد أفاد لقناة "القاهرة الإخبارية" بدخول 117 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يوم  الجمعة الماضي، عبر معبري زكيم وكرم أبو سالم.

وأوضح المصدر أن عملية إدخال المساعدات تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع، مشيرًا إلى أن الشاحنات تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية.

 

حكومة غزة: مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورا.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضاف المكتب الإعلامي بغزة: إن المستشفيات سجلت الأيام الأخيرة ارتفاعا يوميا بمئات حالات سوء التغذية المهدد للحياة.

وتابع: نطالب بفتح معابر القطاع فورا ودون أي شروط وكسر الحصار الإجرامي بالكامل ونطالب بتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة في القطاع.

 

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