الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على هذه الشواطئ

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على السواحل الشمالية اليوم والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب. 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح اليوم على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط منها " مطروح، العلمين، الاسكندرية" مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من 1.75 متر إلى 2.25 متر.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  اليوم الإثنين، حيث تصل الموجة الحارة إلى ذروتها ويستمر ارتفاع درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40
درجة الحرارة المحسوسة: 42

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

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