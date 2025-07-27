الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الإثنين في محافظات مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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الطقس غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الإثنين ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء والسواحل الشمالية، حار رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الإثنين 28-7-2025 في محافظة الفيوم

ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد


حالة الطقس غدًا في الصباح الباكر وليلا

 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد


درجة الحرارة غدا الإثنين

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28  ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 43

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41, المحسوسة 44

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  27 و درجة الحرارة العظمى 41, المحسوسة  44

بنها: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى  40 , المحسوسة 43

الإسكندرية:درجة الحرارة:25 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 39

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 38

مطروح:درجة الحرارة 26 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 36

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24  و درجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 36

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35 , المحسوسة 39

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى  41 , المحسوسة 44

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 44

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة  43

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  26 ودرجة الحرارة العظمى 41  , المحسوسة 43

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى:  42 , المحسوسة 44

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 46

أسوان: درجة الحرارة  30  ودرجة الحرارة العظمى 46 , المحسوسة 47
 

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