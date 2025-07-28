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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، استمرار الموجة الحارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الغربية والوجه البحري.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تصل الموجة الحارة ذروتها ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وو على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب  في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 43

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 44

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46
 

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