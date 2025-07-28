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رياضة

سجل أبطال اليورو بعد تتويج سيدات إنجلترا بكأس أمم أوروبا

سيدات إنجلترا
سيدات إنجلترا

إنجلترا وإسبانيا، توج منتخب إنجلترا ببطولة أمم أوروبا للسيدات يورو 2025، بعد الفوز على بين إسبانيا بركلات الترجيح 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانت جاكوب في سويسرا.

وكان الوقتان الأصلي والإضافي قد انتهيا بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.

 

سجل أبطال يورو السيدات 

 

في ما يلي قائمة الفائزين ببطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات، بعد فوز إنجلترا على إسبانيا 3-1 في ركلات الترجيح في بازل بسويسرا،  لتحصد اللقب.

2025 إنجلترا
2022 إنجلترا
2017 هولندا
2013 ألمانيا
2009 ألمانيا
2005 ألمانيا
2001 ألمانيا
1997 ألمانيا
1995 ألمانيا
1993 النرويج
1991 ألمانيا
1989 ألمانيا
1987 النرويج
1984 السويد.

 

مشوار منتخب إسبانيا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات

بدأت سيدات إسبانيا مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام البرتغال 5-0، ثم الفوز علي بلجيكا 6-2، وأخيرا الفوز أمام إيطاليا 3-1  بختام دور المجموعات 

وفي دور ربع النهائي فاز منتخب إسبانيا علي سويسرا البلد المستضيفة بنتيجة 2-0.

ونجحت سيدات إسبانيا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على ألمانيا 1-0 في الدور نصف النهائي.

مشوار منتخب إنجلترا قبل نهائي أمم أوروبا للسيدات 

بدأت سيدات إنجلترا مشوارهن في دور المجموعات بالخسارة أمام فرنسا 2-1، ثم حقق المنتخب الإنجليزي للسيدات فوز كبيرا أمام هولندا 4-0، ثم الفوز أمام ويلز 6-1 بختام دور المجموعات. 

وفي دور ربع النهائي فازت منتخب إنجلترا على السويد 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.

ونجحت سيدات إنجلترا في التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا، بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي. 

مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي يورو السيدات 2025

وتعد هذه المباراة تكرارا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم للسيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا في عام 2023، وحسمتها سيدات إسبانيا لصالحهن 1-0.

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