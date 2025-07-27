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القبض على المتهم بقتل زوجته بـ 3 طعنات في الغربية

القبض على زوج متهم
القبض على زوج متهم بقتل زوجته بـ3 طعنات في مركز قطور بالغربي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من القبض على رجل متهم بقتل زوجته طعنًا داخل منزلهما في مركز قطور.

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وكانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة مركز قطور.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى موقع البلاغ حيث تبين من الفحص والتحريات أن الزوج هو مرتكب الجريمة وقام بطعن زوجته ثلاث طعنات نافذة باستخدام سلاح أبيض.

وتمكنت القوات الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط المتهم فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان دوافع وملابسات الحادث.

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