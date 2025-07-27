محافظ الغربية يترأس لجنة القيادات لاختيار المناصب التنفيذية

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أعمال لجنة القيادات بديوان عام المحافظة، لاختيار عدد من المناصب القيادية الهامة، في إطار حرص المحافظة على تطوير الجهاز التنفيذي بضخ كوادر مؤهلة، تمتلك رؤى عصرية وقدرات قيادية تتماشى مع توجهات الدولة، نحو التحديث الإداري والمؤسسي.

وشملت اللجنة بحث ملفات واختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، بمديرية الطب البيطري، ومدير عام إدارة السنطة التعليمية، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، بالإضافة إلى التجديد لسكرتير مركز ومدينة طنطا واختيار مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية إلى جانب مديري مديريات التنظيم والإدارة والتربية والتعليم والطب البيطري والعمل.

وخلال أعمال اللجنة حرص المحافظ على مناقشة المتقدمين بشأن رؤاهم المستقبلية لتطوير العمل داخل قطاعاتهم وقدراتهم في إدارة الأزمات وتحقيق الانضباط المؤسسي إلى جانب تقييم الجوانب القيادية ومهارات التخطيط واتخاذ القرار بما يضمن اختيار الأفضل والأكفأ.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تعتمد منهجًا قائمًا على الشفافية والموضوعية في اختيار القيادات التنفيذية مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب كوادر تمتلك من الكفاءة والقدرة ما يؤهلها لقيادة التغيير وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع بما يخدم المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات.

وأشار محافظ الغربية إلى أن عمل لجنة القيادات يأتي في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز أداء الجهاز الإداري للمحافظة وتسريع وتيرة الإنجاز وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ومواكبة رؤية الجمهورية الجديدة.

وفي ختام أعمال اللجنة، شدد المحافظ على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لاختيار القيادات بعناية فائقة وبما يضمن بناء جهاز إداري مرن وكفء قادر على تنفيذ المشروعات القومية وتحسين جودة حياة المواطن وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

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