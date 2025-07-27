تعليم الغربية تُعلن إتاحة التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت ناصر حسن وكيل تعليم الغربية أن التقديم سيكون متاحًا بداية من اليوم عبر الرابط التالي:

🔗 https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ودعت "تعليم الغربية" أولياء الأمور والطلاب إلى سرعة التقديم خلال الفترة المحددة مع ضرورة مراجعة شروط وضوابط القبول بكل مدرسة قبل التسجيل لضمان دقة البيانات واستكمال كافة المستندات المطلوبة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات التعليمية إلكترونيًا لتقليل التزاحم وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في إجراءات القبول.

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