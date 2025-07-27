طريقة عمل الثومية الأصلية بمكونات بسيطة

الأحد 27/يوليو/2025 - 11:33 م 7/27/2025 11:33:51 PM

طريقة عمل الثومية، الثومية من الصوصات الشامية الشهيرة التى تقدم عادة بجانب الشاورما والفراخ المشوية ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل الثومية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على نفس الطريقة الأصلية لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الثومية.

مكونات عمل الثومية:-

3 فصوص ثوم مهروس

1 كوب ماء

2 ملعقة كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي (أو زيت ذرة)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح

طريقة عمل الثومية:-

في قدر صغير على النار، ضعي الماء والنشا وقلبي باستمرار حتى تحصلي على خليط كثيف وشفاف.

اتركي الخليط ليبرد تماما.

في الخلاط، ضعي خليط النشا البارد، أضيفي الثوم، عصير الليمون، والملح.

شغلي الخلاط وابدئي بإضافة الزيت تدريجيا حتى تحصلي على قوام كريمي يشبه المايونيز.

ضعيها في وعاء محكم، واحفظيها في الثلاجة.

ولعمل الثومية بالمايونيز

مكونات عمل الثومية بالمايونيز:-

4 ملاعق كبيرة مايونيز

3 فصوص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح

رشة فلفل أبيض

طريقة عمل الثومية بالمايونيز:-

في وعاء، اخلطي المايونيز مع الثوم المهروس جيدا.

أضيفي الزبادي وعصير الليمون والملح، وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تمتزج النكهات، ثم قدميها باردة.

استخدمي ثوم طازج ليكون الطعم قوي وواضح.

يمكنك تعديل كمية الثوم حسب الرغبة.

الزبادي يخفف الطعم الحاد ويضيف قوام ناعم.

يمكن إضافة بياض بيضة مع زيت وثوم للحصول على قوام غني مع الحذر في الحفظ.

طريقة عمل الثومية

ولعمل شاورما الفراخ

مكونات عمل شاورما الفراخ:

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

فلفل ألوان (اختياري)

طريقة عمل شاورما الفراخ:

في وعاء كبير، ضعي الزبادي، الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والتوابل كلها، وقلّبيهم جيدًا.

أضيفي شرائح الدجاج إلى التتبيلة، وقلّبي حتى تتغلف بالكامل.

غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويُفضل ليلة كاملة لنتيجة أفضل).

في طاسة كبيرة على نار متوسطة، ضعي القليل من الزيت وأضيفي شرائح البصل وقلّبيها حتى تذبل.

أضيفي شرائح الدجاج المتبلة وقلّبي حتى تنضج تمامًا ويتغير لونها وتتشرب السوائل.

يمكنك إضافة الفلفل الألوان في المرحلة الأخيرة لإعطاء نكهة وشكل جميل.

قدميها ساخنة في عيش صاج أو خبز عربي مع الثومية أو الطحينة وسلطة خضراء.

يمكن شوي الدجاج في الفرن أو على الجريل لمذاق مدخن.

يمكنك إضافة شرائح مخلل وخس داخل الساندويتش.

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