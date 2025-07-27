المشدد 3 سنوات للمتهم بابتزاز فتاة ونشر صور لها بعد رفضها خطوبتهما

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة "عامل" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهام بابتزاز وتهديد فتاة - كانت تربطهما علاقة عاطفية- بصور خادشة وإنشاء حسابا وهميا يحمل اسمها بغرض إزعاجها بعد رفضها خطوبتهما، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "حازم.أ"، هدد فتاة كتابة وقولا بإفشاء أمور خادشة للشرف، وهي صور المجني عليها المتحصلة من جريمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة - موضوع الاتهام اللاحق، وكان تهديده مصحوبا بأمر إجبارها على تقديم المنفعة الجنسية إليه، وذلك في غضون شهر سبتمبر 2024، وحتى مايو 2025، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدى على حرمة حياة فتاة ـ كان تربطهما علاقة عاطفية ـ بأن سجل ونقل صورها بمكان خاص بغير رضاها واستدرجها وأوهمها بعلاقتهما، فأرسلت له تلك الصور الفوتوغرافية، فاحتفظ بها استغلالها.

وثبت من خلال فحص الحساب المبلغ عنه، بمعرفة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن المتهم قام بتهديد الفتاة كتابًة عبر تطبيقات المحادثات المرتبط "واتس اب" بارقام الهواتف المحمولة خاصته وخاصة شقيقه مستخدما ما بحوزته من صورا عارية الثياب بمحتواها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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