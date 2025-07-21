آخر تطورات أزمة سد النهضة، السيسي: قضية نهر النيل أمن قومي لمصر

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال الساعات الماضية ملف المياه، حيث أكد الرئيس على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.

ونرصد آخر مستجدات أزمة سد النهضة الأثيوبي

وعادت إثيوبيا لتثير الجدل بمشروع سد النهضة، مع إعلان رئيس وزرائها أبى أحمد اكتمال بناء السد وافتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل، وتوجيهه دعوة للقيادة فى مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح بداعى توطيد الروابط الأخوية، متجاهلا التأثيرات السلبية الكبيرة التى يخلفها السد على الأمن المائى لدولتى المصب، والنهج المتعنت الذى اتبعته بلاده خلال مفاوضات امتدت لـ13 سنة، إلى جانب الهروب الإثيوبى المستمر من أى مفاوضات جادة تهدف لوضع اتفاق إطارى ملزم يضمن تشغيل السد بشكل لا يضر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

الحدود الإثيوبية السودانية

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبى أن السد الذي شيدته بلاده على الحدود الإثيوبية السودانية، لم يؤثر على كميات المياه المخزنة أمام السد العالى فى أسوان، متجاهلا تخزين السد أكثر من 50 مليار متر مكعب حتى هذه اللحظة وهى جميعها مخصومة من حصتي مصر والسودان، وهو ما أثر بالتأكيد على مخزون المياه فى بحيرة ناصر.

دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

ومن جانبه أكد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي قائلا: نحن نعمل على حل هذه المشكلة، لكنها ستُحل، لقد بنوا واحدا من أكبر السدود في العالم، على بعد بسيط من مصر، كما تعلمون، وقد تبين أنها مشكلة كبيرة، لا أعلم، أعتقد أن الولايات المتحدة مولت السد، لا أعرف لماذا لم يحلوا المشكلة قبل بناء السد.

السيسي، تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي

ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب.

وأضاف الرئيس السيسي: تؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا.

وتابع الرئيس السيسي: وتقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وتجدد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم.

هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،الجانب الإثيوبى دأب على الترويج لاكتمال بناء السد

ومن جانبه أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الجانب الإثيوبى دأب على الترويج لاكتمال بناء السد - غير الشرعى والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التى أعربت عنها كل من مصر والسودان، وهو ما يعكس نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبنى مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذى لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.

ووصف سويلم الدعوات المتكررة من الجانب الإثيوبى لاستئناف التفاوض بإنها لا تعدو كونها محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعى للتفاوض. إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عاما دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، فى ظل غياب أى مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع، مؤكدا أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تناقض ما تعلنه من رغبة فى التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولى إدراك حقيقته.

وأكد الدكتور محمد نصر علام وزير الرى الأسبق لـ فيتو أن رئيس الوزراء الإثيوبى تجاهل ما أكده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول تأثير سد النهضة على مصر فى تغريدته قبل أسابيع عن أزمة السد ودوره فيها، وهو ما لا يدع مجالا للشك أن السد له تأثير على الموارد المائية المصرية التى تعتمد على نهر النيل كمورد رئيسى وشبه وحيد للمياه.

وأضاف علام أن أثيوبيا تجاهلت أيضا فقدان مليارات الأمتار المكعبة من المياه أمام سدها عن طريق البخر والرشح من السد، وكانت كلها من ضمن حصتى مصر والسودان من المياه.

علام أكد أن التصرفات الإثيوبية على مدار سنوات التفاوض التى زادت عن عشر سنوات لم تراع مبادئ الجيرة مع مصر والسودان والعلاقات الممتدة بين البلدان الثلاثة على مدار آلاف السنين، حيث رفضت إثيوبيا مد مصر بالدراسات الإنشائية التى تؤكد سلامة السد حتى اليوم، وتعمدت اتباع أسلوب التعنت والتسويف المستمر فى إدارة المفاوضات حتى أنها ضربت عرض الحائط بالمحاولات الإقليمية والدولية التى شهدتها المفاوضات للوصول إلى اتفاق بشكل مرض لجميع الأطراف مثل محاولات الاتحاد الأفريقى ومجلس الأمن والوساطة الأمريكية التى كادت أن تنتهى بتوقيع اتفاق إطارى ملزم بين الدول الثلاث قبل أن تنسحب أديس أبابا قبل التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى، زيادة على ذلك فإن إثيوبيا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها حسب إعلان المبادئ للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد.

مخاطر سد النهضة

الدكتور عباس شراقى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة تحدث عن الفشل الإثيوبى فى إتمام بناء السد وفقا للمهمة المعلن عن تشييده من أجلها وهو توليد الكهرباء بقدرات تسمح لإثيوبيا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأكد شراقى أن سد النهضة قد اكتمل بالفعل كبناء خرساني، وتم حتى الآن تركيب نحو 6 توربينات من أصل 13 توربينًا يتضمنها التصميم الهندسى للسد، ولفت إلى أنه تم تركيب توربينين فى فبراير وأغسطس 2022، وتوربينين فى أغسطس 2024، وتجربة توربينين آخرين فى 17 فبراير الماضى.

عدم تحقيق إثيوبيا للهدف الرئيسي من وراء بناء السد

وأشار إلى أن الصور الفضائية كشفت عن خروج مياه من أحواض التهدئة للمياه المنصرفة من التوربينات على الجانبين، وبذلك يكون إجمالى عدد التوربينات التى تم تركيبها 6 توربينات من إجمالى 13 توربينا بنسبة أقل من 50%. وهو ما يعنى عدم تحقيق إثيوبيا للهدف الرئيسى من وراء بناء السد.

سد النهضة

وأكد أن مصر لم تتخذ أى مواقف تعطل افتتاح السد كما يتم ترويجه من الجانب الإثيوبي، حيث دخلت مصر فى مفاوضات امتدت لأكثر من 10 سنوات للوصول إلى اتفاق إطارى ملزم حول تشغيل السد وإدارة المنصرف من فتحات السد خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد وهو حق مصر والسودان حيث تمتلك الدولتان حقوقا تاريخية فى مياه النيل مثبتة وفقا لاتفاقات ومواثيق معترف بها دوليا ولا يمكن تجاهلها.

الفوالق والزلازل بسد النهضة

وتابع شراقى: “التصريح بأن السد الإثيوبى ليس مؤثرا على حصص دولتى المصب غير صحيح بالمرة، خاصة وأن إثيوبيا زادت من سعة السد من 11.1 مليار م3 وهى السعة الأصلية التى تضمنتها الدراسة الأمريكية التى وضعها مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964، لتصبح 64 مليار م3 قبل أن تزيد مرة أخرى إلى 74 مليار م3، وسط معطيات لا يمكن استبعادها من أن البيئة التى تضم السد مليئة بالمشاكل الجيولوجية مثل الفوالق والزلازل، إلى جانب تعرضها لفيضانات سنوية، مما يجعل السد بمثابة قنبلة مائية قد تنفجر فى أى لحظة، كما أن حجز 60 مليار م3 دون توافق على مدار 5 سنوات من الإيراد المائى المصرى يشكل ضررا جسيما مما حمل مصر أكثر من 500 مليار جنيه لاتخاذ تدابير لمنع وصول ضرر سد النهضة إلى المواطن، منها إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى واستخدامها مرة أخرى فى الري، وخفض مساحات الأرز خلال السنوات المقبلة وهو من أهم المحاصيل الاستراتيجية فى النظام الغذائى المصري، إلى جانب إطلاق مشروع تبطين الترع والمصارف وغيرها من المشروعات المائية الكبيرة التى تكلفت مبالغ طائلة.

فيضانات على جانبى النيل الأزرق والنيل الأبيض

واعتبر شراقى أن الدعوة الإثيوبية لمصر والسودان لحضور الافتتاح تحمل معنى استفزازيا، لأنه كيف لأطراف معترضة على كل خطوة اتخذتها إثيوبيا منفردة أن تحضر وتحتفل بتنفيذ ما اعترضت عليه سابقا، والموقف كان يختلف لو توصلنا إلى اتفاق لكنا أول دولة تحضر وتبارك السد، متوقعا أن تحدث فيضانات على جانبى النيل الأزرق والنيل الأبيض عند مجمع النهرين فى الخرطوم فى نهاية شهر أغسطس من العام الجارى كما كان يحدث قبل بناء سد النهضة واحتجازه للمياه.

فيما حذر الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة «سيداري» من أن سد النهضة لم يلق بآثار واضحة على تدفق مياه النيل إلى مصر حتى الآن بسبب تجاوز الأمطار على حوض النيل الأزرق وحوض النيل الأبيض الحدود المعتادة، حيث منعت الوفرة المائية فى تصرفات النهر خلال السنوات الماضية من الآثار السلبية للسد، مشيرًا إلى أنه من الصعب التنبؤ بحالة الأمطار وتدفق المياه خلال السنوات المقبلة خاصة وأن حوض النيل يشهد طوال تاريخه فترات وفرة وأخرى تشهد جفافا قصيرا أو ممتدا، وهو ما سيشكل التحدى الحقيقى أمام دول المصب فى حال حدوثه، ويدعو إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ونهائى مع إثيوبيا فيما يتعلق بحالات الجفاف والجفاف الممتد.

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