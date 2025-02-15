الحزب المصري الديمقراطي ينظم مائدة مستديرة عن الأمن المائي

نظمت أمانة الخبراء المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مائدة مستديرة بعنوان "الأمن المائي لمصر في ظل التغيرات المناخية والتحديات الإقليمية"، تمت مناقشة عدة محاور رئيسية تضمنت الوضع المائي لمصر، تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي، تلوث المياه، تأثير سد النهضة، وأهمية الملف المائي في التنمية المستدامة.

أهمية الأمن المائي لمصر في ظل العجز المائي الحالى

وأكد الحضور أهمية الأمن المائي لمصر في ظل العجز المائي الحالي، التغيرات المناخية، والتطورات الإقليمية المتسارعة، والتلويح بورقة سد النهضة للضغط على الموقف المصرى بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وناقش المشاركون موارد مصر المائية والتي تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل الذي يوفر 55.50 مليار متر مكعب من إجمالي 60 مليار متر مكعب تقريبًا، مع مصادر أخرى تشمل مياه الأمطار، المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر. وبرزت الزراعة كأكبر مستهلك للمياه بنسبة 80% من الاستهلاك الإجمالي.

مصر تفقد سنويا ما يقارب (20) مليار متر مكعب

كما أشارت المائدة المستديرة إلى أن مصر تفقد سنويا ما يقارب (20) مليار متر مكعب وهى تساوى نسب التهديدات المحتملة من سد النهضة حيث تفقد مصر ما بين 10 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه بحيرة ناصر نتيجة للبخر، وما يقارب 8 مليارات متر مكعب سنويا بسبب تهالك شبكات المياه وعدم صيانتها، وما يقارب 3 مليارات متر مكعب نتيجه لسوء الإستخدام المنزلى.

توصيات المائدة المستديرة للمصرى الديمقراطى

خرجت المائدة بعدد من التوصيات، أهمها:

- تشكيل وحدات رصد وإنذار مبكر للتقلبات المناخية.

- استخدام أساليب الري الحديثة والذكاء الاصطناعي.

- تفعيل الإرشاد الزراعي.

- إعادة تدوير المخلفات الزراعية بدلا من تحولها لاحد مسببات تلويث البيئة والمياه.

- غرس الأشجار على جانبي الترع وتغطية مجاري المياة العذبة بألواح طاقة شمسية عائمة

- دعم البحث العلمي لتحلية مياة البحر واستنباط سلالات مقاومة للجفاف.

- تغليظ العقوبات لمنع تلوث المياه.

- التعاون مع دول حوض النيل لإقامة مشروعات زراعية مشتركة.

- تخطيط شبكات لتخزين مياه الأمطار واستخدامها لتعويض العجز المائي.

- نقل طمي النيل لتحسين التربة وتقليل إحتياجاتها للمياه.

- تكثيف حملات التوعية بترشيد الاستهلاك.

شارك كمتحدثين مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، النائبة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، أميرة هريدي، أمين لجنة الخبراء المركزية بالحزب، ريهام حلمي، أخصائية بيئية ومدير "انفيروكس" للتنمية والبيئة

مصطفى عبد الله، مدير مشروع "إيجيبت ويفز" ومؤسسة "ووتر ميكر يونايتد" الهولندية، أيمن مدين، أمين جنوب القاهرة وعضو امانة الخبراء، حسام قايد، عضو أمانة الخبراء، بسنت الشرقاوي، صحفية بجريد الشروق.

أدار النقاش هبه ممتاز، عضو أمانة شمال أسيوط واستشاري المجتمع المدني

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