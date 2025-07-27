الأحد 27 يوليو 2025
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أخبار مصر

أزمة كهرباء غير مسبوقة تضرب الجيزة لأكثر من 22 ساعة ووعود رسمية للشو الإعلامي وبلا تنفيذ

محول كهربائي
محول كهربائي

تواصلت لليوم الثاني على التوالي معاناة أهالي محافظة الجيزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ائي لأكثر من 22 ساعة متواصلة، عن عدد من أحياء ومناطق المحافظة، وذلك عقب عطل فني مفاجئ في أحد الكابلات الرئيسية بمحطة محولات جزيرة الذهب.

وشمل الانقطاع مناطق حيوية وكثيفة السكان مثل العمرانية، المنيب، الهرم، فيصل، جزيرة الذهب، والحوامدية، الأمر الذي تسبب في توقف محطات المياه المغذية للمناطق ذاتها، ما فاقم من حجم الأزمة ومعاناة المواطنين.

وصول قيادات وزارة الكهرباء لموقع العطل الفني

وشهد موقع العطل الفني بمحطة جزيرة الذهب وصول عدد من قيادات الوزارة علي رأسهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، والذي تعهّد بحل الأزمة في غضون 60 دقيقة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، رغم مرور أكثر من 10 ساعات على الزيارة الرسمية.

وعبّر المواطنون عن استيائهم الشديد مما وصفوه بـ"الاستعراض الإعلامي"، في ظل استمرار الانقطاع دون حل فعلي للأزمة.

وفي تصعيد إضافي، رفعت وزارة الكهرباء خدمة الخط الساخن (121) المخصص لتلقي شكاوى المواطنين، بالتزامن مع بداية الأزمة، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا بين الأهالي الذين لم يتمكنوا من التواصل مع الجهات المعنية للإبلاغ عن العطل.

ازدحام المواطنين علي سيارات المياه

ورصدت عدسة فيتو ازدحام عدد كبير من مواطني محافظة الجيزة حول السيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة لتوفير المياه النظيفة للمواطنين وذلك في ظل انقطاع المياه عن أغلب مدن المحافظة جراء العطل الفني في محطة محولات كهرباء جزيرة الذهب.

وأكدت محافظة الجيزة، أنه نظرا لعدم الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح كابلات الجهد 66 بصورة نهائية وتامة، فإن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل حاليًا بصورة جزئية بنصف الطاقة الإنتاجية، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح للكابلات الكهربائية.
 

موجة غضب عارمة من المواطنين علي وزارة الكهرباء 


وقد أشعل استمرار الأزمة دون حل موجة غضب عارمة من المواطنين تجاه وزارة الكهرباء والحكومة، متهمين المسؤولين بـ"التقصير والتغاضي عن معاناة الأهالي"، مشيرين إلى أن الزيارات الرسمية للموقع لم تكن إلا مجرد تصوير إعلامي دون نتائج ملموسة.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة، ما يزيد من صعوبة الوضع على سكان المناطق المتأثرة، الذين باتوا محرومين من أبسط الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه.

وطالب المواطنون بسرعة التحرك الجاد والحقيقي من المسؤولين لإنهاء الأزمة وتعويض المتضررين، مع تقديم تفسير واضح حول أسباب الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات ضمن الإطار الزمني المعلن.

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حدوث محطة محولات جزيرة الذهب محولات جزيرة الذهب الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

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