بعد حديث الرمادي عنه، الزمالك يستقبل الطفل أحمد إبراهيم ويمنحه كارنيه دخول النادي

استقبل الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، الطفل أحمد إبراهيم أحمد، أحد المشجعين الصغار، من العاشقين للنادي، وذلك بمقر القلعة البيضاء.

حسام المندوه يستقبل الطفل أحمد إبراهيم أحمد

وأهدى المندوه خلال لقائه مع الطفل أحمد كارنيه دخول نادي الزمالك، في لفتة إنسانية تعكس روح الانتماء والاهتمام بجماهير القلعة البيضاء، وتقديرًا لحبه الكبير للنادي وتشجيعه المتواصل للفريق، وسط أجواء من البهجة والسعادة التي غمرت الطفل وأسرته.



ويشارك الطفل أحمد في صفوف أكاديمية نادي الزمالك لكرة القدم، حيث يمتلك طموحًا كبيرًا في تمثيل الفريق الأول مستقبلًا.

وكان أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، قد تحدث مع الطفل أحمد في إحدى المداخلات التليفزيونية، حيث أثنى على حماسه وولائه الشديد للزمالك، وهي اللقطة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جماهير النادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه اللفتة، في إطار حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على دعم جماهيره من النشء الصغير، وتعزيز روح الانتماء والمساندة لدى الأجيال الجديدة من عشاق القلعة البيضاء.

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