الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

هشام نصر يزور تدريبات فرق قطاع الناشئين بـ 6 أكتوبر

هشام نصر
هشام نصر

حرص المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمد طارق، عضو مجلس الإدارة، على زيارة تدريبات فرق قطاع الناشئين ، المقامة خلال الفترة الحالية في مدينة السادس من أكتوبر، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.


وكان بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد سمير، نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع، في استقبال نائب رئيس النادي وعضو مجلس الإدارة.

وعقد المهندس هشام نصر ومحمد طارق، جلسة مع بدر حامد، قاما خلالها بالاطمئنان على سير التدريبات الخاصة بفرق قطاع الناشئين، والترتيبات الخاصة بالإعداد للموسم الجديد.


كما تناقش الثنائي، مع بدر حامد، في المتطلبات الخاصة بقطاعات الكرة (الناشئين والبراعم والأكاديمية)، حيث أكدا له توفير النادي لكل ما يريده من أجل إنجاح مهمته في الموسم المقبل، موجهين الشكر له على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

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من جانبه، وجه بدر حامد الشكر للمهندس هشام نصر ومحمد طارق على اهتمام مجلس إدارة النادي، بتوفير كل المتطلبات الخاصة بقطاعات الكرة في القلعة البيضاء، واعدًا ببذل كل الجهد وكل معاونيه من أجل مواصلة النجاحات ودعم الفريق الأول بالزمالك بالمزيد من اللاعبين الموهوبين في الفترة المقبلة، كما حدث في الفترات الماضية.

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