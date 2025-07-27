الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكشف عن تفاصيل عقد جواو فيليكس مع النصر السعودي

جواو فيليكس، فيتو
جواو فيليكس، فيتو

 كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل صفقة انتقال النجم البرتغالي جواو فيليكس، إلى النصر السعودي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

 

تفاصيل عقد جواو فيليكس مع النصر السعودي 

 وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فإن جواو  فيليكس سيوقع عقدًا لمدة موسمين مع العالمي، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

 وأوضحت، أنه من المنتظر أن يصل النجم البرتغالي إلى معسكر النصر، المقام حاليًا في مدينة سالفيلدن النمساوية، مساء اليوم الأحد، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود بشكل رسمي.

 

وكان فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، قد أشار إلى أن الصفقة كلفت خزينة النصر نحو 30 مليون يورو كرسوم انتقال مبدئية، مع حوافز إضافية.

كما تضمنت صفقة فيليكس، بند إعادة بيع، يتيح للبلوز، الحصول على نسبة كبيرة من أي عملية انتقال مستقبلية، في صفقة تقترب قيمتها الإجمالية من 50 مليون يورو، وفقًا لتقييم النادي الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جواو فيليكس النصر السعودي تشيلسي الإنجليزي تشيلسي النصر

مواد متعلقة

النصر السعودي يرسل عرضا رسميا للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

بعد التوصل لاتفاق مع تشيلسي، موعد إعلان النصر السعودي صفقة الـ 44 مليون يورو

النصر السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب أتالانتا الإيطالي

النصر السعودي يسعى لصفقة قوية من أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

كان في طريقه لاستلام منصبه، تفاصيل مصرع مدير أمن الوادي الجديد إثر انقلاب سيارة

الكهرباء تكشف عن أعطال جديدة تؤجل عودة التيار إلى عدة مناطق بالجيزة (فيديو وصور)

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة إيقاف أجهزة المحمول الواردة من الخارج

مسلسل آسر الحلقة 82، حياة تخبر باسل خياط عن سر خيانتها لمجد

أمطار على هاتين المدينتين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

عائلات الجيزة تغادر منازلها بسبب أزمة الكهرباء.. و"جزيرة الذهب" بلا حلول منذ أكثر من 23 ساعة

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-7-2025 في الأسواق

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم

انخفاض القطعان والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد بعد تراجعها في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «وفاكهة وأبا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 31 من سورة عبس

أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي لـ الصلاة بالبنطلون والفانلة الداخلية (فيديو)

تفسير رؤية الملاهي في المنام وعلاقتها بالمشاكل والصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية