الكشف عن تفاصيل عقد جواو فيليكس مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل صفقة انتقال النجم البرتغالي جواو فيليكس، إلى النصر السعودي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

تفاصيل عقد جواو فيليكس مع النصر السعودي

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية"، فإن جواو فيليكس سيوقع عقدًا لمدة موسمين مع العالمي، مع خيار التمديد لموسم ثالث.

وأوضحت، أنه من المنتظر أن يصل النجم البرتغالي إلى معسكر النصر، المقام حاليًا في مدينة سالفيلدن النمساوية، مساء اليوم الأحد، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود بشكل رسمي.

وكان فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، قد أشار إلى أن الصفقة كلفت خزينة النصر نحو 30 مليون يورو كرسوم انتقال مبدئية، مع حوافز إضافية.

كما تضمنت صفقة فيليكس، بند إعادة بيع، يتيح للبلوز، الحصول على نسبة كبيرة من أي عملية انتقال مستقبلية، في صفقة تقترب قيمتها الإجمالية من 50 مليون يورو، وفقًا لتقييم النادي الإنجليزي.

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