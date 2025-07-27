غياب وليد الكرتي عن مباراة بيراميدز وتراكتور بطل الدوري الإيراني

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غياب المغربي وليد الكرتي عن مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

موعد مباراة بيراميدز مع تراكتور بطل إيران

ويلتقي بيراميدز مع تراكتور بطل إيران في السادسة من مساء غد الإثنين على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "إزميت" في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد.

أوضح هاني سعيد أن وليد الكرتي حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق في تركيا قبل يوم من انتهائه من أجل السفر إلى المغرب، للاطمئنان على أسرته بعد أن رزق بمولود جديد خلال وجوده في المعسكر ووافق النادي على سفره دون المشاركة أمام بطل إيران.

ودية بيراميدز وتراكتور بطل إيران

أشار الكابتن هاني سعيد إلى أن وليد الكرتي سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة، على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم ١ أغسطس ، تحضيرا لمواجهة وادي دجلة في أولى لقاءات الدوري.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن طرف المباراة الودية الأخيرة في معسكر الإعداد الأوروبي لفريق الكرة والمقام في تركيا تمهيدا لانطلاق الموسم الجديد.

أوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيلتقي وديا مع نظيره "تراكتور" بطل وحامل لقب الدوري الإيراني في مواجهة ودية قوية، تقام بين الفريقين في السادسة من مساء غد الاثنين، على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

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