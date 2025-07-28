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حوادث

التصريح بدفن جثتي أب وابنته لقيا مصرعهما تحت عجلات القطار بالعياط

مصرع أب وابنته، فيتو
مصرع أب وابنته، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة أب وابنته لقي مصرعهما تحت عجلات القطار بمزلقان المتانيا بمركز العياط جنوب الجيزة.

 

مصرع أب وابنته في الجيزة 


تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بالمزلقان المشار إليه.

 

انتقل رجال المباحث تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير مباحث الجيزة، وتبين اصطدام قطار بأب وابنته في أثناء عبورهما المزلقان مما أسفر عن مصرعهما.

 

نقلت الجثتان إلى مشرحة العياط تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، والتي صرحت بتسليم الجثامين لذويهم تمهيدا لتشييع جثمانهما. 

 

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نيابة الجيزة الجيزة جنوب الجيزة العياط

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