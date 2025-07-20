مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالعياط

حادث الطريق الإقليمي، لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب تروسيكل من أعلي الطريق الإقليمي فى العياط جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث الطريق الإقليمي بالعياط

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل من أعلي الإقليمية بدائرة مركز شرطة العياط، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين انقلاب تروسيكل من أعلي الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة قرية البليدة بالعياط، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة..



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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