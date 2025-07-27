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جمعت بين نور العلم وعذوبة التلاوة، آلاء الفقى ابنة بسيون تبدع قرآنيا وتتفوق أزهريا (فيديو)

صوت من السماء.. آلاء
صوت من السماء.. آلاء الفقي تتألق بتلاوة قرآنية بعد تفوقها

في مشهد استثنائي جمع بين نور العلم وعذوبة التلاوة، تألقت الطالبة آلاء محمد عبد الفتاح الفقي، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية شعبة العلمي، بمجموع 99.54% حيث خطفت القلوب بصوتها القرآني العذب، خلال لقائها مع "فيتو" بعد إعلان نتيجتها المشرفة.

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"آلاء" ابنة قرية محلة اللبن بمدينة بسيون في محافظة الغربية لم تكن مجرد متفوقة دراسيًا، بل كانت صاحبة رسالة وهدف تسير بخطى واثقة نحو تحقيق حلمها، مدفوعة بإرادة حديدية وإيمان عميق.

تقول "آلاء": بعد وفاة والدي وأنا في الصف الخامس الابتدائي قررت أن أجعل من نجاحي رسالة وفاء لروح والدي ، ووسيلة لرسم البسمة على وجه والدتي التي حملت عنا عبء الحياة، وتحملت الكثير من أجلنا.

وأضافت آلاء:منذ رحيل أبي وضعت هدفًا أمام عيني وهو إسعاد أمي، ورفع رأسها واليوم أشعر أنني بدأت أجني ثمار سنوات من الكفاح والسهر.

وختمت آلاء رسالتها بشكر كل من ساندها مؤكدة أن طموحها لن يتوقف وأنها تتطلع لمواصلة التفوق في دراستها الجامعية وأنها تحمل حلمًا كبيرًا برفع اسم الأزهر الشريف في المحافل العلمية والدولية.

مقابل 100 جنيه للمادة، بدء استقبال طلبات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

 

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء استقبال طلبات التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024/2025م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وضمان العدالة بين الجميع.

 

قيمة التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

 وأكَّد القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًّا عبر موقع منظومة التظلمات الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة التظلم 100 جنيه لكل مادة.

 

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