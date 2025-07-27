محافظ الغربية يرد الجميل لأسرة آلاء ثالث الجمهورية بالأزهر ويوفر فرصة عمل لشقيقها (صور)

استجاب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بشكل فوري لمناشدة الطالبة آلاء محمد عبد الفتاح الفقي، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية – القسم العلمي، وقرّر توفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص لشقيقها الأكبر خالد، والذي تحمّل مسؤولية الأسرة منذ وفاة والدهما في سن مبكرة.

جاءت الاستجابة خلال استقبال محافظ الغربية لآلاء ووالدتها وشقيقها بديوان عام المحافظة، حيث حرص على أن تكون فرحة التفوق مصحوبة بلحظة حقيقية من الدعم وجبر الخاطر، تقديرًا لأسرة عرفت طريق الكفاح والاعتماد على الذات، وقدّمت نموذجًا مضيئًا للعطاء والصبر والنجاح.

وشهد اللقاء توقيع شقيق الطالبة “خالد” على عقد العمل الجديد في القطاع الخاص، بحضور محافظ الغربية نهاد عبد المعطي، وكيل وزارة العمل ليُتوّج سنوات من التضحية والمسؤولية التي تحملها في ظل غياب الأب، حيث كان العائل الوحيد للأسرة، ويعمل كهربائيًا لتوفير متطلبات الحياة والدراسة لشقيقاته، ورعاية والدته المريضة التي أجرت أكثر من عملية جراحية.

وأكد اللواء أشرف الجندي خلال اللقاء أن استجابة المحافظة تأتي انطلاقًا من إيمانها بدورها الإنساني والاجتماعي، إلى جانب دورها التنموي، مضيفًا: “ما رأيناه من هذه الأسرة يستحق الوقوف أمامه.. أسرة مصرية أصيلة، فيها أم مكافحة، وابن شريف حمل المسؤولية في صمت، وابنة متفوقة رفعت اسم الغربية والأزهر ومصر كلها.. كان لازم نفرحهم ونرد لهم الجميل.”

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تدعم كل من يستحق، وتفتح أبوابها لكل من يقدّم نموذجًا مشرفًا، لافتًا إلى أن الدولة لن تتوانى في تكريم النماذج الإيجابية والوقوف إلى جوارها.

من جانبها، وجّهت والدة الطالبة آلاء الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على هذه الاستجابة الكريمة، مؤكدة أن ما فعله هو جبر خاطر حقيقي لأسرة عاشت سنوات من الكفاح في صمت، مضيفة أن ابنتها كانت دومًا نموذجًا للجد والاجتهاد، وأن ما حدث اليوم هو ثمرة لدعوات كثيرة في سجدة صادقة. كما وجّه المحافظ بدوره الشكر للأم، مشيدًا بثباتها وصبرها، ومؤكدًا أن الأم المصرية هي من تصنع أبطالًا حقيقيين في كل بيت.

كما أعربت الطالبة آلاء عن سعادتها البالغة بهذا الموقف، مؤكدة أن تفوقها هو أقل ما يمكن تقديمه لأسرتها، وأنها لم تتوقع أن يُكلل النجاح بهذا الشكل، وأن هذه اللحظة ستظل محفورة في ذاكرتها العمر كله.

واختُتم اللقاء بلحظة إنسانية جمعت بين التقدير الرسمي والفرحة العائلية، حيث التُقطت صور تذكارية جمعت المحافظ مع الأم وابنيها، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز.

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