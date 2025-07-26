رحلتَا عمرة تقديرًا لتفوقها،آلاء الفقى تحصد المركز الثالث على الجمهورية بالثانوية الأزهرية(فيديو)

وسط مشاعر من الفرحة والفخر، أعربت الطالبة آلاء محمد عبد الفتاح محمد الفقي، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية - شعبة العلمي، بمجموع 99.54%، عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز الذي وصفته بأنه "ثمرة تعب وسهر سنوات طويلة".

وخلال بث مباشر أجرته "ڤيتو" من داخل منزل الطالبة بقرية محلة اللبن بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وبينما توافد المهنئون لتهنئتها، أعلن النائب سامح حبيب عن إهداء رحلتي عمرة لآلاء ووالدتها، تكريمًا لتفوقها وتقديرًا لدور والدتها في دعمها بعد وفاة والدها.

وقالت آلاء في تصريحاتها:"منذ وفاة والدي وأنا في الصف الخامس الابتدائي، وضعت هدفًا أمام عيني أن أرفع رأس أمي، وأعوضها عن كل ما تحملته من أجلي، واليوم أشعر أنني بدأت أجني ثمار ذلك الحلم".

وأكدت أن رحلتها لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار والدعم من أسرتها، مشيرة إلى أن والدتها كانت ولا تزال الحافز الأول والداعم الأكبر لها في كل خطوة.

وفي سياق متصل، بعث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببرقية تهنئة للطالبة آلاء ولجميع أوائل الثانوية الأزهرية، مؤكدًا أن هذا التفوق هو مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة الأزهرية وأسر الطلاب ولمجتمعهم بأسره، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق في مشوارهم الجامعي والعلمي.

واختتمت آلاء حديثها بالتأكيد على طموحها الكبير لمواصلة التفوق في دراستها الجامعية، وتطلعها إلى التميز في المجال الذي تحلم به، بما يليق باسم الأزهر الشريف ويدعم رسالته في بناء العقول.

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