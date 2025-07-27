الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

تعرف على مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك

أسفرت قرعة مسابقة كأس عاصمة مصر، لموسم 2025-2026، عن تواجد الزمالك في المجموعة الثالثة.

مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر 

وتضم المجموعة رفقة الزمالك أندية، المصري وحرس الحدود وزد والاتحاد السكندري وسموحة وكهرباء الإسماعيلية.

وأقيمت اليوم الأحد قرعتا مسابقة الدوري الممتاز، وكأس عاصمة مصر للموسم الجديد  فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

ومثل كل من جون إدوارد المدير الرياضي وعبد الناصر محمد مدير الكرة نادي الزمالك في قرعة الدوري وكأس عاصمة مصر.

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس عاصمة مصر 

وجاء جدول المباريات كالتالي: 

الجولة الأولى:

فاركو × المقاولون العرب

زد × سموحة 

وادي دجلة × بتروجيت

كهربا الإسماعيلية × الزمالك

الأهلي × إنبي

بيراميدز × البنك الأهلي

طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري × المصري

الإسماعيلي × الجونة

الجولة الثانية:

الزمالك × حرس الحدود 

سيراميكا كليوباترا × الأهلي

بتروجيت × الإسماعيلي

الجونة × بيراميدز 

إنبي × طلائع الجيش

سموحة × الاتحاد السكندري

غزل المحلة × فاركو 

المصري × زد 

البنك الأهلي × مودرن سبورت

الجولة الثالثة: 

بيراميدز × الإسماعيلي

الزمالك × سموحة

فاركو × إنبي

حرس الحدود × المصري

الجونة × البنك الأهلي

مودرن سبورت × وادي دجلة

غزل المحلة × الأهلي

المقاولون العرب × طلائع الجيش

كهرباء الإسماعيلية × الاتحاد السكندري

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