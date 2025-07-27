المعاينة تكشف سبب اندلاع حريق بنادي القضاة النهري في الجيزة

كشفت المعاينة الأولية لاندلاع حريق محدود بنادي القضاة النهري، أن الحريق نشب بسبب احتراق مدخنة “الهود” الخاصة بشوايات المطبخ بمطعم النادي، ما أدى إلى حدوث تلفيات بسيطة في الموقع بالعجوزة.

وانتقل فريق من نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار تامر صفي الدين المحامي العام الأول للنيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، بمرافقة رجال الأمن المختصين.

السيطرة على حريق نادي القضاة النهري

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، في السيطرة على حريق محدود اندلع ظهر اليوم بنادي القضاة النهري، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكان نشبّ حريق مفاجئ اليوم الأحد داخل نادي القضاة النهري بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان بأجزاء متفرقة من المبنى.

وتابع مجلس إدارة النادي برئاسة القاضي ابو الحسين فتحي قايد والقاضي محمد صبحي خليفة، وكيل أول النادي، الحريق، ويتوجه مجلس إدارة النادي بالشكر لرجال الحماية المدنية والأجهزة الأمنية على سرعة الاستجابة واحتواء الموقف بكفاءة عالية.

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