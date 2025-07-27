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حوادث

اندلاع حريق بنادي القضاة النهري بالعجوزة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

حريق نادي القضاة
حريق نادي القضاة النهري، العجوزة، حريق الجيزة، الحماية المدن

 نشبّ حريق مفاجئ اليوم الأحد داخل نادي القضاة النهري بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان بأجزاء متفرقة من المبنى، دون أن تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع النادي، في محاولة لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محيط موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا لتأمين المنطقة وتيسير عمل قوات الإطفاء.

 

وتُجري الجهات المعنية حاليًا المعاينة الفنية والفحص اللازم لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وحصر حجم التلفيات والخسائر الناتجة عنه.

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