اندلاع حريق بنادي القضاة النهري بالعجوزة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

نشبّ حريق مفاجئ اليوم الأحد داخل نادي القضاة النهري بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان بأجزاء متفرقة من المبنى، دون أن تُعرف أسباب الحريق حتى الآن.

وفور تلقي البلاغ، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع النادي، في محاولة لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محيط موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا لتأمين المنطقة وتيسير عمل قوات الإطفاء.

وتُجري الجهات المعنية حاليًا المعاينة الفنية والفحص اللازم لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وحصر حجم التلفيات والخسائر الناتجة عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.