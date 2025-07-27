يسرا تتذكر يوسف شاهين في ذكرى رحيله: "كنت أجمل هدية وحتة من تاريخ السينما"

في ذكرى رحيل المخرج العالمي يوسف شاهين، استعادت النجمة يسرا ذكرياتها مع "جو"، معبرة عن عمق العلاقة التي جمعتهما وتأثيره الكبير على حياتها وفنها.

وبمنشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وصفت يسرا يوسف شاهين بأنه كان "من أجمل الهدايا" التي منّ بها الله عليها في حياتها، وأكدت أن وجوده بجانبها فتح عينيها على رؤية الفن والحياة "بشكل أعمق وأصدق".

وأشارت يسرا إلى أن مكانة شاهين في قلبها تتزايد "يومًا بعد يوم، حتى بعد فراقه"، مشددة على استحالة تعويضه أو إيجاد شخص مثله، واختتمت حديثها: "أنت حتة من قلبي، وحتة من تاريخنا وتاريخ السينما اللي حبيناها وعشناها سوا.. وحشتني قوي يا جو".

أعمال جمعت يسرا وخالد شاهين

وشاركت النجمة يسرا في العديد من الأعمال الفنية التي جمعتها مع المخرج الكبير يوسف شاهين والتي أثمرت عن أعمال خالدة شكلت علامات فارقة في تاريخ السينما المصرية ومنها: فيلم "حدوتة مصرية" بعام 1982، بالاضافة إلى "إسكندرية كمان وكمان" سنة 1990، كما قدما معًا أفلامًا جريئة ومؤثرة في التسعينات، منها "المهاجر"، و"المصير"، و"الآخر".

يوسف شاهين

ولد يوسف جبرائيل شاهين الشهير بـ يوسف شاهين عام 1926 في الإسكندرية لأب لبناني وأم من أصول يونانية، عشق السينما منذ صغره، درس فنون المسرح بمعهد باسادينا المسرحي، وعاد وهو في سن الـ 23 ليخرج أول أفلامه "بابا أمين" بمساعدة المخرج الإيطالي أورفانيللى..

امتدت رحلة يوسف شاهين في الاخراج أكثر من نصف قرن قدم خلالها 35 فيلما هي علامة في السينما المصرية منها: فيلمه "ابن النيل" الذي شارك به في مهرجان كان للمرة الأولى تبعه أفلام: باب الحديد، الناصر صلاح الدين عام 1963، كان آخرها فيلم "هي فوضى" بالإضافة إلى خمسة أفلام قصيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.