ذكرى رحيل المخرج المشاغب يوسف شاهين.. مشوار خمسين عاما بدأه بـ"الله معنا" وهي فوضى كتب النهاية

يوسف شاهين، مخرج عبقري عرف بالمخرج المشاغب، والمخرج المجنون، أفلامه مثيرة للجدل، دخل قائمة أفضل 100 فيلم بـ 12 عملا، وصل أغلبها إلى العالمية، اصطدم بالسلطة والرقابة والأزهر، من أشهر أفلامه " باب الحديد "، قدم كثير من الوجوه إلى السينما وأصبحوا نجوما فيما بعد، منهم: عمر الشريف وأحمد رمزي ومحسن محي الدين وهاني سلامة، رحل في مثل هذا اليوم 27 يوليو عام 2008.





ولد يوسف جبرائيل شاهين الشهير بـ يوسف شاهين عام 1926 في الإسكندرية لأب لبناني وأم من أصول يونانية، عشق السينما منذ صغره، درس فنون المسرح بمعهد باسادينا المسرحي، وعاد وهو في سن الـ 23 ليخرج أول أفلامه "بابا أمين" بمساعدة المخرج الإيطالي أورفانيللى..

35 فيلما تميزت بالجودة في نصف قرن



امتدت رحلة يوسف شاهين في الاخراج أكثر من نصف قرن قدم خلالها 35 فيلما هي علامة في السينما المصرية منها: فيلمه "ابن النيل" الذي شارك به في مهرجان كان للمرة الأولى تبعه أفلام: باب الحديد، الناصر صلاح الدين عام 1963، كان آخرها فيلم "هي فوضى" بالإضافة إلى خمسة أفلام قصيرة.

الفنان يوسف شاهين



في استفتاء "100 سنة سينما في مصر" كان يوسف شاهين صاحب الرصيد الأكبر بين أهم مائة فيلم في تاريخنا بـ 12 فيلما، هي على الترتيب: “الأرض، باب الحديد، الناصر صلاح الدين، صراع في الوادي، إسكندرية ليه، العصفور، عودة الابن الضال، المهاجر، الاختيار، جميلة، ابن النيل، حدوتة مصرية.

قدم فيروز في بياع الخواتم



استخدم يوسف شاهين الموسيقى والغناء كعنصرين أساسيين في أفلامه، فتعامل مع كثير من المؤلفين والملحنين والمطربين، فقدم فريد الأطرش وشادية في فيلم "أنت حبيبي"، وفيروز والأخوين رحباني في "بياع الخواتم"، ماجدة الرومي في "عودة الابن الضال"، ولطيفة في "سكوت ح نصور" عام 2001 وهكذا..

يوسف شاهين في دور قناوي



قدم المخرج يوسف شاهين دورا وصفه النقاد بالعبقري هو دور قناوي في فيلم " باب الحديد"ويعلق على قيامه بالتمثيل إلى جانب الإخراج فى بعض أفلامه فيقول: اتجاهي إلى السينما التي عشقتها منذ صغرى جاء لإرضاء هوايتي وكل عمل أؤديه بنجاح يسعدني سواء في التمثيل أو الإخراج، ولو أني لم أمثل إلا مرة واحدة في فيلم "باب الحديد" وقد اختارني المنتج لهذا الدور - دور قناوي- وما عدا ذلك كان مجرد ظهور فقط وليس تمثيلا في إسكندرية كمان وكمان، مشهد في حدوتة مصرية، وآخر في إسماعيل يس في الطيران، وفي لقطة خاطفة في فيلم "ابن النيل".

قصة حياته في رباعية الاسكندرية



تناول المخرج يوسف شاهين سيرته الذاتية وحياته الشخصية منذ كان طفلا في المدرسة من خلال أربعة أفلام أطلق عليها رباعية الإسكندرية عكس فيها الحياة السياسية والاجتماعية في مصر وهي: إسكندرية ليه، حدوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك...

أفلام يوسف شاهين عرفت بالغموض وهي ليست جماهيرية لعدم فهم العامة لها، واتهمها النقاد بأنها مقدمة إلى الطبقة المثقفة، وهو يدافع عن نفسه ويقول: عندما يختلف الناس حول فيلم من أفلامي فهذا عندي منتهى النجاح لأني استطعت أن أجعل الناس تفكر معي، وأنا لا أعامل جمهوري على أنه حجر أصم، وهذا ما يميزني عن غيري، والذنب ليس ذنبي، لكنه ذنب السينما المتخلفة في بلادنا، حتى إن الجمهور المصري لم يعد يفرق بين الفن الجيد والفن الهابط، بعد أن تحول الفن إلى تجارة رخيصة، وبالرغم من ذلك ومع مرور الزمن أصبحت أفلامي أكثر جماهيرية بدليل أنها مطلوب مشاهدتها حتى الان.

هي فوضى كتب نهاية الجنون



اصطدم يوسف شاهين مع السلطة ومع الرقابة حتى مع الأزهر في أفلامه حتى إن بعض أفلامه تعرضت إلى المنع داخل مصر مثل فيلم "العصفور" الذي منع عرضه بسبب تناوله أسباب نكسة 67 واتهام الحكام العرب وما زال ممنوعا حتى الآن، أيضا منع عرض فيلمه "المهاجر" الذي اعتبر أنه يقدم قصة نبى الله يوسف عليه السلام، وكذلك فيلم "المصير" عن قصة ابن رشد، حتى فيلمه الأخير "هي فوضى"..

يوسف شاهين فى مهرجان كان



حصل المخرج الفنان يوسف شاهين على جائزة اليوبيل الذهبي في مهرجان كان عام 1977 عن فيلمه "المصير"، كما فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان قرطاج عن فيلم "الاختيار" عام 1970، وعن فيلمه "إسكندرية ليه" فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان برلين، وعلى جائزة فرانسوا شاليه عن فيلم "الأخر" الذي تم إنتاجه عام 1999، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1994 عن مجمل أعماله السينمائية.

حب الجمهور أهم جوائزي



تعليقا على منحه الجوائز العالمية والمحلية يقول يوسف شاهين: أهدي أي جائزة حصلت عليها إلى الشعب المصري الذي سار معي وساعدني طوال ما يقرب من خمسين سنة، مشي معاي خطوة خطوة، كما أني لست أنا الذي نجح إنما أولا كل فريق أفلامي وكل الشعب اللي استحملني حتى وصلنا معا مما ملأ قلبي بالحب والدفء فحب الجمهور كان أهم جائزة، وهذه كانت أسباب نجاح يوسف شاهين.

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