من "صراع في الوادي" إلى "لورانس العرب"، مسيرة عمر الشريف الفنية في ذكرى رحيله العاشرة

عمر الشريف ، فنان مصرى حقق شهرة فنية حتى وصل غلى العالمية لاختياره فى تمثيل فيلم لورانس العرب وهو شاب، استطاع أن يضع قدمه فى سماء العالمية حتى حصل على لقب النجم العالمى، رحل فى مثل هذا اليوم عام 2015.

ولد ميشيل ديمترى شلهوب الشهير بـ عمر الشريف ــ عام 1932 لأب مسيحى يعمل فى تجارة الأخشاب وأم من أصل سورى، درس بكلية فيكتوريا كوليدج، وكان من دفعته المخرج يوسف شاهين الذى زامله فى التمثيل لمسرح المدرسة، وعندما عمل شاهين بالاخراج اختاره لدور البطولة فى فيلم "صراع فى الوادى" مع فاتن حمامة ليشهد الفيلم أكبر قصة حب بين البطلين انتهت بالزواج عام 1955 وإشهارإسلام شلهوب، وتغيير اسمه إلى عمر الشريف.

صراع فى الوادى.. بداية الطريق

كان نجاح فيلم صراع فى الوادى الكبير سببا فى انطلاق عمر الشريف السينمائى فقدم ثنائيا ناجحا مع فاتن حمامة فى أفلام صراع فى النيل، أيامنا الحلوة مع فاتن وعبد الحليم حافظ، لا أنام، سيدة القصر، نهر الحب آخر أفلامه مع فاتن نظرا لوقوع الطلاق بينهما.

من أفلامه أيضا فى السينما المماليك مع نبيلة عبيد، حسن ومرقص وكوهين مع عادل إمام، احنا التلامذة مع أحمد رمزى وسعاد حسنى، إشاعة حب، فى بيتنا رجل مع زبيدة ثروت، أرض السلام، المواطن مصرى، وآخر أفلامه "الأراجوز" إخراج هانى لاشين وبطولة مرفت أمين.

حنان وحنين مسلسل وحيد

وللدراما قدم الفيلم التليفزيونى “أيوب” مع فؤاد المهندس ومديحة يسرى، كما قدم مسلسل “حنان وحنين” عام 2007 مع حنان ترك وأحمد رمزى، وهو المسلسل الوحيد الذى قدمه للتلفزيون.

عمر الشريف



اختار المخرج العالمى ديفيد لين الفنان عمر الشريف لتمثيل دور بطولة فى فيلم "لورانس العرب" عام 1962 الذى رشح من خلاله لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره بالفيلم، كما فاز بجائزة الجولدن جلوب عن نفس الدور، وقدم معه أيضا عددا من الأفلام فى حقبة الستينيات منها دكتور زيفاجو، الثلج الأخضر، الرولز رويس الأصفر.

أفلام عالمية زادت من نجوميته

ومع بداية السبعينيات نتيجة لشهرته ونجاحه عالميا استعان بـ عمر الشريف مجموعة من المخرجين العالميين فى أفلامهم فقدم: الوادى الأخير، بذور التمر الهندى عام 1974، النمر الوردى يضرب مجددا، روك القصبة، السر، المحارب الثالث عشر، السيد إبراهيم، زهور القران وغيرها، مما زادته شهرة عالمية كبيرة.



نظرا لتمثيل عمر الشريف أفلاما مع ممثلين عالميين من اليهود وينتمون إلى غسرائيل كانت مسيرته مليئة بالانتكاسات وتوجيه الاتهامات إليه، فعندما شارك فى شراء كازينو فى فرنسا لتأمين معيشته انتهت بمأساة، حيث صادرت السلطات الفرنسية الكازينو تسديدا للضرائب المتراكمة علييه، قاطعت بعض الدول العربية أفلامه بتهمة انتمائه إلى إسرائيل.

فاتن حمامة وعمر الشريف



أحب عمر الشريف الفنانة فاتن حمامة حبا كبيرا، وبسبب انطلاقه إلى العالمية والعيش خارج البلاد فى هوليود بينما فضلت هى البقاء فى مصر وقع الانفصال بينهما خمس سنوات ثم تم الطلاق الذى لم تعلنه فاتن إلا بعد عامين، وظل بعدها عمر يؤكد فى حواراته أنه لم يحب فى حياته سوى فاتن حمامة ولم يتزوج غيرها حتى إنه رحل فى نفس العام الذى رحلت فيه بعد إصابته بالزهايمر لأكثر من عام.

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