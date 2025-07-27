غزل المحلة يفتتح مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة البنك الأهلي

يفتتح نادي غزل المحلة مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي، وذلك بعد إجراء قرعة المسابقة اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.



وتنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، في الثامن من شهر أغسطس المقبل، بينما تختتم البطولة في مايو 2026.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم، بمشاركة 21 فريقًا بعد قرار رابطة الأندية واتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

وتقام منافسات الدوري المصري هذا الموسم من دور واحد، كمرحلة أولى، تتقابل فيها جميع الأندية مع بعضها، ثم بعد ذلك يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين.

وستكون الـ7 أندية الأولى في المرحلة الأولى تتنافس في مجموعة تحديد البطل، والـ14 فريقا الآخرين في المجموعة الثانية لتحديد الهابطين.

ومن المقرر يهبط هذا الموسم من الدوري الممتاز إلى دور المحترفين 4 فرق.

ويشارك في الدوري المصري أندية الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الاتحاد السكندري - المصري - فاركو - بتروجيت - زد - موردن سبورت - سيراميكا كليوباترا - حرس الحدود - البنك الأهلي - إنبي - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الجونة - سموحة - غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية - المقاولون العرب - وادي دجلة.

وجاءت مواجهات الأسبوع الأول كالتالي:

وادي دجلة × بيراميدز

كهرباء الإسماعيلية × الجونة

المصري × الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

سموحة × طلائع الجيش

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × بتروجت

المقاولون العرب × زد

فاركو × إنبي

مودرن سبورت × الأهلي

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