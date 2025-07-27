الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيراميكا يلتقي دكرنس وديا استعدادا للموسم الجديد

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

يلتقي فريق نادي سيراميكا ونظيره فريق دكرنس أحد أندية الممتاز "ب" اليوم الأحد، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد الذي ينطلق فى 8 أغسطس المقبل.

 

وكان سيراميكا اكتسح وديا فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، وتعادل سلبيا مع راية.

صفقات سيراميكا

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا ضم عمرو السولية، نجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء.

وأصبح السولية رابع لاعب من الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد كريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح في صفقات بيع نهائي، وكريم الدبيس على سبيل الإعارة.

فيما ضم الأهلي من سيراميكا محمد شكري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومن قبله أحمد رمضان بيكهام، قبل مونديال الأندية الأخير.

كما ضم نادي سيراميكا كليوباترا فاخري لاكاي من بيراميدز ومحمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري ووافق على انتقال محمد متولي كناريا إلى نادي الاتحاد السكندري بشكل نهائي، بجانب إعارة محمد توني، لاعب خط الوسط، لمدة موسم بنية البيع، وإعارة نور علاء لمدة موسم واحد.

 

كما وافق نادي سيراميكا كليوباترا، على إعارة علي الجابري، حارس مرمى الفريق الأول، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم علي الجابري، إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد محمد طارق حارس المرمى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيراميكا دكرنس نادي سيراميكا صفقات سيراميكا عمرو السولية

مواد متعلقة

بعثة بيراميدز تعود إلى إزميت التركية

نيجيريا تواصل أرقامها القياسية بالفوز باللقب الـ 12 لأمم أفريقيا للسيدات

سنلتقي مجددا، وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة إلى الخطيب وجماهير الأهلي

نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات

حفل عشاء للاعبي بيراميدز بعد الفوز على قاسم باشا (صور)

مفاجأة مدوية بشأن انتقال تيدي أوكو للزمالك

نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، المغرب تتقدم على نيجيريا بثنائية في الشوط الأول

نهائي كأس أمم أفريقيا للسيدات، المغرب يتقدم على نيجيريا بهدفين بعد مرور 30 دقيقة

الأكثر قراءة

الجيزة على أضواء الشموع، الأهالي يفترشون الشوارع هربا من انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة

البلدي بـ 25 جنيهًأ، أسعار المانجو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في سوق العبور

أخبار مصر: انقطاع الكهرباء عن الجيزة، وسام أبو علي يوجه رسالة مؤثرة للأهلي، تحذير من طقس اليوم، دخول المساعدات المصرية إلى غزة

كفاءة 12 سنة في مواجهة جرائم التهريب، أبرز أسباب تجديد الثقة بمدير مباحث مطار القاهرة

تعرف على الشروط الجديدة لتقديم خدمات تحويل الأموال طبقا للقانون

سعر السمك اليوم، الجمبري بـ 475 جنيهًا في سوق العبور

بالترتيب، المكلفون برعاية المسنين وفقا للقانون الجديد

كيلو الثوم يصل إلى 60 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

خدمات

المزيد

تعرف على ضوابط العمل عن بُعد وفقا للقانون الجديد

البلدي بـ 25 جنيهًأ، أسعار المانجو اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في سوق العبور

التفاح يبدأ من 20 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

مصير المرشح الوحيد والقائمة الوحيدة في الدائرة وفقا لقانون مجلس الشيوخ

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 27 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية