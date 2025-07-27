الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

حجز شخص تسلل إلى منزل بلوجر شهيرة وتعدي عليها بـ 6 أكتوبر

حجز المتهم
حجز المتهم

أمرت نيابة الجيزة باحتجاز شخص تسلل إلى منزل بلوجر شهيرة، بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر واعتدى عليها جسديا تحت التهديد، 24 ساعة علي ذمة التحريات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف علي ملابساته.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تتبع البلوجر أثناء دخولها العقار محل سكنها، وتسلل خلفها حتى باب شقتها، وأجبرها على الدخول، وقام بالاعتداء عليها.

تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، والتأكد من صحتها من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

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نيابة الجيزة الجيزة 6 أكتوبر بلوجر شهيرة منطقة هرم سيتي مدينة 6 أكتوبر

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