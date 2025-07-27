الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

برشلونة يكتسح فيسيل كوبي بثلاثية استعدادا للموسم الجديد

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

فاز برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "كوبه المنزلي"،  في أول الاختبارات الودية لكتيبة المدرب الألماني هذا الصيف.


وسجل أهداف برشلونة كل من: إريك جارسيا وباردغجي وفيرنانديز.

 

تشكيل برشلونة أمام فيسيل كوبي الودية 
 

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إيرك جارسيا، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: جافي، بيدري.

خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيران توريس، فيرمين.

خط الهجوم: رافينيا

موعد مباراة برشلونة أمام فيسيل كوبي الودية


انطلقت مباراة برشلونة وفيسيل كوبي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد فيسيل كوبي الودية  

أذيعت مباراة برشلونة وفيسيل كوبي عبر تطبيق "DAZN" والذي أعلن حصوله على حقوق بث مباريات برشلونة في الجولة الآسيوية.

ويسعى برشلونة إلى مواصلة عملية النجاح، خلال الموسم الجديد، والتي بدأها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب هانز فليك في بداية عهده، حيث حقق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.
 وكانت جولة برشلونة الآسيوية مهددة بالفشل بسبب انتهاكات جسيمة من قِبل اللجنة المنظمة، قبل تدارك الأمر في وقت لاحق والتوصل إلى حل، ومن ثم التراجع عن قرار الإلغاء.

وشهدت  قائمة برشلونة، تواجد الوافد الجديد ماركوس راشفورد، أحدث المنضمين لصفوف الفريق قادمًا من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.


قائمة برشلونة

وضمت قائمة برشلونة التي أعلنها هانسي فليك، كل من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، إجناسيو بينا، كوخين.

الدفاع: كوبارسي، بالدي، أراوخو، إينجو مارتينيز، كريستنسن، كوندي، إريك، جيرارد مارتن، جورفي.

الوسط: جافي، بيدري، فيرمين، كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيرنال، جويلرمو، درو.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني، فيرنانديز.

وتتضمن جولة برشلونة، بخلاف مباراة فيسيل كوبي، لقائي سول ودايجو، يومي الخميس والإثنين 31 يوليو و4 أغسطس، قبل صدام كومو في كأس خوان جامبر يوم 10 من الشهر المقبل.

ويبدأ برشلونة حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمباراة ضد ريال مايوركا، يوم 16 أغسطس القادم.

 

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