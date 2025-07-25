الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

قائمة برشلونة للجولة التحضيرية في اليابان وكوريا

راشفورد
راشفورد

أعلن الألماني هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، القائمة التي ستتواجد في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، باليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد قائمة برشلونة، تواجد الوافد الجديد ماركوس راشفورد، أحدث المنضمين لصفوف الفريق قادمًا من مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة.


قائمة برشلونة

وضمت قائمة برشلونة التي أعلنها هانسي فليك، كل من:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، إجناسيو بينا، 

كوخين.الدفاع: كوبارسي، بالدي، أراوخو، إينجو مارتينيز، كريستنسن، كوندي، إريك، جيرارد مارتن، جورفي.

الوسط: جافي، بيدري، فيرمين، كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، بيرنال، جويلرمو، درو.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، راشفورد، روني، فيرنانديز.

كما اعلن النادي الكتالوني أن بعثة الفريق تتجه إلى اليابان فى بدء جولتها الآسيوية لعام 2025، بعد الانتهاء من حل المشاكل التي أجبرت النادي قبل يومين على إلغاء مشاركته في مباراة فيسيل كوبي، قبل جدولتها مرة أخرى.

ويلعب برشلونة 3 مباريات ودية، في جولته التحضيرية، تأتي على النحو التالي:

فيسيل كوبي - برشلونة (12 ظهرًا) الأحد 27 يوليو، في اليابان.

سيول - برشلونة (2 مساءً) الخميس 31 يوليو، في كوريا الجنوبية.

دايجو - برشلونة (2 مساءً) الاثنين 4 أغسطس، في كوريا الجنوبية.

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