شهد طريق مصر – إسكندرية الزراعي، في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، وتحديدًا أمام نقطة مرور طوخ، حادث تصادم أثناء عبور أحد المشاة، مما أسفر عن إصابة سيدة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة سيدة في حادث عبور مشاة بطريق مصر – إسكندرية الزراعي بطوخ

وكانت غرفة العمليات القليوبية قد تلقت إخطارًا من نقطة مرور طوخ بالحادث، وتم على الفور إبلاغ مركز شرطة طوخ ونقطة إسعاف طوخ، حيث جرى نقل المصابة إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين أن المصابة تُدعى "هدى ر."، 45 عامًا، ومقيمة بمدينة طوخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على جهات التحقيق المختصة.

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