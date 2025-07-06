6 محاور وتحويلات مرورية بديلة للطريق الدائري الإقليمي، إسكندرية الزراعى وأشمون وبلبيس والعبور أبرزها، إجراءات أمنية مشددة للتأمين ورصد المخالفات وضمان انسيابية المرور

بعد قرار الحكومة بإغلاق الطريق الإقليمي لرفع كفاءة شبكة الطرق القومية وتحسين مستويات الأمان والسلامة المرورية، كشفت وزارة الداخلية عن إجراء تحويلات مرورية مؤقتة على الطريق الدائري الإقليمي، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، ولمدة أسبوع.

غلق جزئي للطريق في الاتجاه من الإسكندرية الصحراوي حتى طريق السويس

أوضحت الوزارة أنه تقرر غلق الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق وتحسين وسائل الأمان، مؤكدة أن الغلق سيكون مؤقتًا لمدة أسبوع فقط، على أن تُستأنف حركة السير بشكل طبيعي فور الانتهاء من الأعمال.

تحديد مسارات بديلة لضمان انسيابية الحركة

بهدف تخفيف الضغط المروري وتقليل الآثار الناتجة عن الغلق، تم تحديد عدد من المسارات البديلة على النحو التالي:

القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي يسلك مطالع الطريق الإقليمي باتجاه الواحات، ثم يتجه إلى طريق الضبعة، ومنها إلى الطريق الأوسطي في اتجاه القطامية وحتى طريق السويس.

الداخلية تكشف المحاور البديلة

كما يمكن للقادمين من الإسكندرية الاستمرار في طريق مصر–إسكندرية الصحراوي، ثم سلوك مطلع طريق الضبعة من محور روض الفرج حتى منزل الطريق الأوسطي، ثم متابعة السير إلى طريق السويس.

المتجه من الإسكندرية إلى محافظات وسط الدلتا، يسلك الطريق الدولي الساحلي.

القادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم.

القادم من الإسكندرية الزراعي يتجه إلى الطريق الصحراوي ثم محور الضبعة والطريق الأوسطي.

القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور.

القادم من الإسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطي، فيما يسلك القادم من الإسماعيلية الزراعي الطريق الأوسطي أيضًا.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين المنطقة

وأكدت وزارة الداخلية أنها كثّفت من تواجد الخدمات المرورية على الطرق والمحاور البديلة لتيسير حركة السير، وتم التنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لوضع كافة العلامات التحذيرية والمساعدات الفنية اللازمة لإرشاد قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

سياق أوسع لتحديث البنية التحتية

تأتي هذه الأعمال ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، وضمن رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين البنية التحتية الداعمة لحركة النقل، وتقليل معدلات الحوادث، وتسهيل حركة التجارة والتنقل بين المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تقرر غلق الطريق الدائري الإقليمي بداية من التقاطع مع الإسكندرية الصحراوي وحتى التقاطع مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

ووفقا لتوجيهات الرئيس جرى تشكيل لجنة هندسية للمرور على الطريق الدائري الإقليمي للبحث عن البدائل المتاحة لمستخدمي الطريق الإقليمي ومتابعة أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي ومراجعة الجدول الزمني لأعمال الصيانة بما يسهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي فضلا عن مراجعة رخص سائقي النقل، والكشف عن تعاطيهم المخدرات وسحب الرخص حال مخالفة السرعة القانونية.

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