قبل انطلاق المرحلة الأولى 2025، قواعد ترتيب رغبات الطلاب على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025.. تنطلق خلال ساعات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، ويبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم وفق جدول زمني محدد، تضعه وزارة التعليم العالي، لمواعيد فتح وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

ويبحث طلاب الثانوية العامة الآن، عن الأمور الواجب مراعاتها عند تسجيل الرغبات على موقع التنسيق، بالإضافة إلى طريقة كتابة الرغبات على موقع التنسيق حتى لا يقعوا في الخطأ.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير أهم الامور الواجب مراعاتها عند كتابة الرغبات على موقع التنسيق، بالإضافة إلى طريقة وخطوات تسجيل الرغبات.

قواعد يجب مراعاتها عند ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

يتم ترتيب الرغبات على موقع التنسيق وفقًا للآتي:

إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.

يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات.

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب على موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع ايصالا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة ما زال مستمرًّا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

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