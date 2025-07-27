زيادة جديدة في أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني، وهذا موعد التطبيق

أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني بعد الزيادة، أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أن شركة كوكاكولا مصر بصدد رفع أسعار عدد من منتجاتها، إذ أرسلت قائمة جديدة للتجار والموردين، تتضمن تغيير أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز ومياه دساني.

موعد تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز

وأوضح «المنوفي» أن تطبيق الزيادة في أسعار كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز ومياه دساني ستطبق بداية من يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل.

سعر كوكاكولا وشويبس زجاج وكانز بعد تطبيق الزيادة

وعن سعر كوكاكولا وشويبس كانز وزجاج بعد تطبيق الزيادة فجاءت كالآتي:

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