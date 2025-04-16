الأربعاء 16 أبريل 2025
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اقتصاد

زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس والتطبيق بدءا من هذا الموعد

أسعار كوكاكولا زيرو
أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار كوكاكولا وشويبس بعد تطبيق الزيادة، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية عن إرسال شركة كوكاكولا مصر قائمة جديدة للتجار والموردين، تتضمن تغيير أسعار عبوات كوكاكولا وشويبس زجاج.

شركة كوكاكولا مصر تحدد موعد تطبيق الأسعار الجديدة 

وحددت شركة كوكاكولا مصر موعد تطبيق الأسعار الجديدة على عبوات الزجاج اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 مايو 2025، وشويبس بدءًا من السبت 26 أبريل 2025.

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أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

 أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تطبيق الزيادة

 وجاءت أسعار منتجات كوكاكولا مصر بعد تعديل سعرها كالأتي:

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 950 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 950 مل نحو 25 جنيهًا للمستهلك، 141 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

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أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 1.45 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 1.45 مل نحو 8 جنيهات للمستهلك، 202 جنيه تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

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أسعار كوكاكولا زيرو بعد الزيادة الجديدة، فيتو

أسعار زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل

بلغ سعر زجاجة كور / زيرو وزن 2.45 مل نحو 11 جنيهًا للمستهلك، 229 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

أسعار زجاجة شويبس وزن 1.75 مل

بلغ سعر زجاجة شويبس وزن 1.75 مل نحو 13 جنيهًا للمستهلك، 227 جنيهًا تسليم أرض المصنع للكرتونة عدد 6 زجاجات.

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