الأحد 27 يوليو 2025
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رياضة

محمد السيد يودع بطولة العالم للسلاح مبكرا

محمد السيد، فيتو
محمد السيد، فيتو

بطولة العالم للسلاح، ودع محمد السيد لاعب المنتخب الوطنى للسلاح، منافسات بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة، المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية. 

وخسر محمد السيد صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024 والمصنف الثاني على العالم، أمام الأوكراني المصنف 114 عالميا، في الدور الثاني بنتيجة (11-15). 

أحمد هشام يحصد برونزية بطولة العالم

وكان أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني لسلاح السيف، قد حصد الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقامة حاليا في جورجيا. 

 

وتأهل أحمد هشام للدور المصنف 20 على العالم، لنصف النهائي بعد الفوز على بطل إيطاليا بيترو توري المصنف 45، بنتيجة (15-8)، ليضمن ميدالية في منافسات الفردي بالبطولة العالمية.

أحمد هشام
أحمد هشام

ووصل أحمد هشام إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على  التركي أنور يلدريم باللمسة الذهبية (15-14).  

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".  

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

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