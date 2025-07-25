الجمعة 25 يوليو 2025
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رياضة

أحمد هشام يضمن ميدالية لمصر في بطولة العالم للسلاح بجورجيا

أحمد هشام، فيتو
أحمد هشام، فيتو

منتخب السلاح، ضمن أحمد هشام لاعب المنتخب الوطني للسلاح، ميدالية لمصر في بطولة العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وتأهل أحمد هشام للدور المصنف 20 على العالم، لنصف النهائي بعد الفوز على بطل إيطاليا بيترو توري المصنف 45، بنتيجة (15-8)، ليضمن ميدالية في منافسات الفردي بالبطولة العالمية.

أحمد هشام
أحمد هشام

ووصل أحمد هشام إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على  التركي أنور يلدريم باللمسة الذهبية (15-14).

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

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