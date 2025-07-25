تأهل زياد السيسي وأحمد هشام لربع نهائي بطولة العالم للسلاح

منتخب السلاح، تأهل كل من زياد السيسي وأحمد هشام لاعبي المنتخب الوطني للسلاح، لدور ربع النهائي من بطولة العالم لسلاح السيف المقامة حاليا في جورجيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

زياد السيسي

ووصل زياد السيسي إلى الدور ربع النهائي، بعد الفوز على البولندي سيمون هوريتشوك بنتيجة (15-12)، في الدور ثمن النهائي.

أحمد هشام

فيما وصل أحمد هشام إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على التركي أنور يلدريم باللمسة الذهبية (15-14).

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح السيف، على مستوى الرجال: "زياد السيسي، ومحمد عامر، وأدهم معتز، وأحمد هشام".

وعلى مستوى السيدات: "ندى حافظ، ونجوى نوفل، وريناد الدكش، والعنود حازم".

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