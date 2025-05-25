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رياضة

منتخب السلاح يواصل رحلة السقوط في كأس العالم بإسبانيا

كأس العالم للسلاح،
كأس العالم للسلاح، فيتو

منتخب السلاح، ودع المنتخب الوطني السلاح منافسات الفرق ببطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في إسبانيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وخسر المنتخب الوطني للسلاح في الدور ربع النهائي أمام منتخب فرنسا بنتيجة (37-45).

شهدت منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم لسلاح السيف، المقامة حاليا في إسبانيا، وداعا جماعيا للاعبي منتخب مصر.

وداع جماعي للاعبي منتخب السلاح 

وخسر زياد السيسي المصنف رقم 9 على العالم، أمام لاعب رومانيا يوليان توديسو المصنف 45 على العالم، في الدور الثاني بنتيجة (14-15)، باللمسة الذهبية.

كما خسر محمد عامر المصنف رقم 12 على العالم، أمام لاعب رومانيا رازفان أوراتشي المصنف رقم 55 على العالم، بنتيجة (10-15).

وخسر أيضا أدهم معتز لاعب المنتخب الوطني المصنف 17 على العالم، أمام لاعب المجر أندراس ساتدزاماري المصنف 58 على العالم بنتيجة (6-15).

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