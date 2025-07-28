الإثنين 28 يوليو 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن حساب "وفر" من بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يمنح  بنك القاهرة لعملائه من خلال حساب وفر، بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية. 

 وتشمل قائمة خصائص حساب وفر في بنك القاهرة ما يلي:

محفظة القاهرة كاش 

لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع) 

يسمح للعملاء إجراء الخدمات غير المتاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، إلخ...  

إمكانية إصدار الشهادات والودائع وربطها بالحساب بشرط ألا يتعدى إجمالي محفظة العميل الحدود المسموح بها 500 ألف جم.

 وهناك عدد من المواصفات خاصة للفئة العمرية من 16 الى 21 فقط:
- لا يجوز إصدار توكيل داخلي لحساباتهم
- لا يجوز إصدار قروض / بطاقات ائتمانية
- لا يسمح بإصدار الشهادات والودائع إلا إذا مواصفات الشهادة/ الوديعة تسمع بالإصدار للفئة العمرية بين 16 إلى 21".

يمنح بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية .

محفظة القاهرة كاش 

لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع) 

يسمح للعملاء إجراء الخدمات الغير متاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، الخ...  

إمكانية إصدار الشهادات والودائع وربطها بالحساب بشرط ألا يتعدى إجمالي محفظة العميل الحدود المسموح بها 500 ألف جم

 وهناك عدد من المواصفات خاصة للفئة العمرية من 16 الى 21 فقط:
- لا يجوز إصدار توكيل داخلي لحساباتهم
- لا يجوز إصدار قروض / بطاقات ائتمانية
- لا يسمح بإصدار الشهادات والودائع إلا إذا مواصفات الشهادة/ الوديعة تسمع بالإصدار للفئة العمرية بين 16 إلى 21".

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