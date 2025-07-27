بعد التوصل لاتفاق مع تشيلسي، موعد إعلان النصر السعودي صفقة الـ 44 مليون يورو

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع تشيلسي من أجل ضم البرتغالي جواو فيليكس لصفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية وفقًا لما ورد في تقارير صحفية.

موعد حسم صفقة النصر السعودي

وكان الصحفي الموثوق "فابريزيو رومانو" قد أعلن قبل ساعات أن النصر السعودي اتفق مع تشيلسي الانجليزي على ضم فيليكس صاحب الـ 25 عامًا، مشيرًا إلى أن اللاعب سينضم إلى معسكر النادي السعودي في النمسا خلال ساعات.

ومن جانبها ذكرت شبكة سكاي أن فيليكس بات لاعبًا في النصر مقابل 44 مليون يورو واللاعب سينضم لمعسكر فريقه الجديد في النمسا يوم الاثنين المقبل بالتزامن مع اعلان الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت تقارير عالمية أخرى أن رونالدو وجيسوس هما من قادا مفاوضات النصر السعودي مع جواو فيليكس وكان الثنائي بمثابة كلمة السر في حسم صفقة مواطنهما.

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