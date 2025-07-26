السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

في غياب رونالدو، النصر السعودي يفوز على سانت يوهان النمساوي بخماسية وديا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

فاز فريق النصر السعودي على نظيره سانت يوهان النمساوي (2/5) اليوم السبت، في افتتاح مباريات الفريق الودية الإعدادية للموسم الجديد.

 

النصر السعودي يخوض أول مباراة ودية في معسكر النمسا

وخاض النصر السعودي أول مباراة في معسكره الإعدادي الخارجي وذلك على ملعب إف سي بينزجاو سالفيلدين، أمام سانت يوهان، في انتظار أن يجري مباراته الثانية يوم الثلاثاء 30 يوليو أمام تولوز الفرنسي.

وتقدم الفريق النمساوي بالهدف الأول مبكرا، لكن النصر أدرك التعادل عبر نجمه السنغالي ساديو ماني منذ الدقيقة قبل أن يحصل اللاعب على ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وتقدم عبد الرحمن غريب ليحرز الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء رافعا النتيجة إلى (2 ـ 1).

وسجل المدافع الفرنسي محمد سيماكان الهدف الثالث لفريق المدرب جورج جيسوس بعد ركلة ركنية نفذها بشكل ثنائي ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش.

ونجح عبد العزيز الصليهم في تسجيل الهدف الرابع للنصر قبل أن يسجل أحد مدافعي سانت يوهان هدفا في مرمى فريقه ويرفع النتيجة إلى (5 ـ 2).

 

سبب غياب رونالدو عن ودية النصر وسانت يوهان

وكان القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو تغيب عن المباراة بعد أن انضم إلى معسكر النصر إثر انتهاء إجازته والتحق أمس ببعثة الفريق في النمسا.

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