جامعة القاهرة تنظم أول حفل لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم بكلية التجارة (ًصور)

نظّمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أول حفل تخرج من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم من دفعات 2021 وحتى 2025، وذلك بمدرج الشعبة الإنجليزية بالكلية، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة وأولياء الأمور.

أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفالية تعكس التزام الجامعة برؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ودمج ذوي الهمم، مشددًا على أن تمكينهم يأتي على رأس أولويات الجامعة، من خلال توفير بيئة دامجة ومحفزة تبرز طاقاتهم وتدعم اندماجهم أكاديميًا ومجتمعيًا.

تفاصيل أول حفل تخرج لطلاب الدمج بجامعة القاهرة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الاحتفالية تمثل ثمرة جهود متكاملة بين إدارة الجامعة والكليات لتعزيز سياسات الدمج وإتاحة الفرص المتكافئة للطلاب، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن التنوع قوة، وكل طالب يستحق التقدير والاحتفاء.

أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم

وأكدت الدكتورة لبنى محمد فريد، عميدة كلية التجارة، أن الحفل يمثل انطلاقة لنهج مستدام في دعم ذوي الهمم، مع التزام الكلية بتطوير البرامج والخدمات التعليمية بما يلبي احتياجاتهم ويُحقق اندماجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي.

وتخلل الحفل فقرات فنية وتكريم للخريجين، وتوزيع شهادات التخرج والجوائز التقديرية في أجواء احتفالية تعكس روح الفخر والاعتزاز بإنجازات الطلاب.

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