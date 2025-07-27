الأحد 27 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة تنظم أول حفل لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم بكلية التجارة (ًصور)

أول حفل تخرج لطلاب
أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم

نظّمت كلية التجارة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، أول حفل تخرج من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، لخريجي برامج الدمج وذوي الهمم من دفعات 2021 وحتى 2025، وذلك بمدرج الشعبة الإنجليزية بالكلية، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة وأولياء الأمور.

أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم
أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم

وأكد رئيس الجامعة أن الاحتفالية تعكس التزام الجامعة برؤية الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية ودمج ذوي الهمم، مشددًا على أن تمكينهم يأتي على رأس أولويات الجامعة، من خلال توفير بيئة دامجة ومحفزة تبرز طاقاتهم وتدعم اندماجهم أكاديميًا ومجتمعيًا.

تفاصيل أول حفل تخرج لطلاب الدمج بجامعة القاهرة 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الاحتفالية تمثل ثمرة جهود متكاملة بين إدارة الجامعة والكليات لتعزيز سياسات الدمج وإتاحة الفرص المتكافئة للطلاب، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تؤمن بأن التنوع قوة، وكل طالب يستحق التقدير والاحتفاء.

أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم
أول حفل تخرج لطلاب الدمج وذوي الهم

وأكدت الدكتورة لبنى محمد فريد، عميدة كلية التجارة، أن الحفل يمثل انطلاقة لنهج مستدام في دعم ذوي الهمم، مع التزام الكلية بتطوير البرامج والخدمات التعليمية بما يلبي احتياجاتهم ويُحقق اندماجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي.

وتخلل الحفل فقرات فنية وتكريم للخريجين، وتوزيع شهادات التخرج والجوائز التقديرية في أجواء احتفالية تعكس روح الفخر والاعتزاز بإنجازات الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة كلية التجارة بجامعة القاهرة برامج الدمج ذوي الهمم كلية التجارة

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد الجمعية الصينية للتعليم العالي لبحث التعاون الأكاديمي

فوز خمسة طلاب من كلية التجارة بجامعة عين شمس بمنحة التميز الفرنسية المرموقة "Bourse Eiffel"

الأكثر قراءة

انقطاع الكهرباء أكثر من 12 ساعة بالجيزة يثير الغضب، والمصريون: "بايتين في الشارع وبنموت حرفيا"

وزير الكهرباء يكشف لـ "فيتو" موعد عودة التيار لعدد من المناطق في الجيزة

لأكثر من 11 ساعة.. استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

الموعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية

العودة بعد ساعة، بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء

من قلب الحدث، وزير الكهرباء يتابع إصلاح عطل الكابل الأرضي لخط كهرباء مدن الجيزة

مفاجأة في تعديلات قانون الإيجار القديم، يحق للمالك طرد المستأجر في هذه الحالة

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2025، 94.6% للطب و91.5% للصيدلية و89% للهندسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 27-7-2025 بالبورصات العالمية

تراجع كبير في سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

3965 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 27-7-2025 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025

المزيد

انفوجراف

الهضبة vs نجم الجيل.. القصة الكاملة لصراع التريند بين عمرو دياب وتامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة في الشارع وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

أحكام الصلاة، دار الإفتاء توضح حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلا في قدر الله؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية