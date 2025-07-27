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خارج الحدود

مستشفى العودة: 9 شهداء و50 مصابا من منتظري المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن مستشفى العودة عن سقوط 9 شهداء و50 مصابا على الأقل من منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، اليوم الأحد، تعليقا تكتيكيا محليا ومؤقتا للأعمال العسكرية في مناطق محددة في قطاع غزة لأغراض إنسانية.

وجاء في بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي:

"إعلان هام إلى سكان قطاع غزة
- يواصل جيش الاحتلال العمل ضد المنظمات في كل أنحاء قطاع غزة.

- في إطار الخطوات التي تقرر اتخاذها لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة نعلن عن تعليق تكتيكي محلي للأعمال العسكرية في مناطق محددة لأغراض إنسانية وذلك من الساعة العاشرة صباحا (⁦10:00⁩) وحتى الساعة الثامنة مساء (⁦20:00⁩).


- تعليق الأنشطة العسكرية في الأوقات المحددة سيتم في المناطق المحددة بالأبيض أي المواصي ودير البلح ومدينة غزة.

- نؤكد أن القتال لا يتوقف باستثناء المناطق التي تم تحديدها وأن جيش الاحتلال سيواصل العمل وتطهير وتحييد المناطق الأخرى.

من أجل سلامتكم امتنعوا عن العودة إلى المناطق المحددة بالأحمر".

يأتي ذلك، فيما بدأت شاحنات مساعدات بالدخول عبر معبر رفح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

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